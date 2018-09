In Turbenthal sind Staus zu erwarten

An der Informationsveranstaltung über die Verkehrsführung während den Vorarbeiten für den Kreiselbau in Turbenthal informierte die Gemeinde in der Grosshalle vergangenen Dienstag, wie sie die Quartiere vor Schleichfahrten schützen will. Die zuständigen Gemeindevertreter vermochten die etwa fünfzig Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass grosse Anstrengungen für einen einigermassen annehmbaren und geregelten Verkehrsfluss getan werden.

Emissionen und Staus nicht zu vermeiden