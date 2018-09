Erfolg für Ustermer Laientheater 

Es ist sehr gut angekommen, das Theaterstück «Thek it easy» unter der Regie der Ustermerin Sibylle Frick. So gut, dass es auf eine kleine Tournee gehen kann – eine bemerkenswerte Leistung für ein Laientheater.

Im Mai feierte das Stück, in dem sechs Lehrpersonen Szenen aus dem täglichen Schulalltag spielen, im Kreuzsaal in Uster Premiere (wir berichteten). Jetzt stehen die Schauspieler, die im echten Leben Primarlehrerinnen und Kindergärtner sind, unter anderem in Egg auf der Bühne: Sie treten am 4. Oktober um 20 Uhr im Hirschensaal auf.