Thomas Ernst gönnte sich insgesamt bloss etwa viereinhalb Stunden Schlaf. «Ein- oder zweimal bin ich auch beim Laufen eingeschlafen. Ich konnte mich aber immer wieder erholen.» Der nötige Fokus habe er schnell wiedergefunden, um sich aufs Laufen auf den Bergwegen zu konzentrieren.

Mit der Zeit nicht ganz zufrieden

In Courmayeur, wo auch gestartet wird, folgte für Thomas Ernst der emotionale Höhepunkt: «Auf den letzten Metern durchs Dorf klatschten am Strassenrand alle Menschen. Das lässt niemanden kalt.» Das Abenteuer war geschafft, das Ziel endlich erreicht. Mit seiner Zeit ist der erfahrene Bergläufer trotzdem nicht vollends zufrieden: «Ich hätte mehr erreichen können. Eigentlich wollte ich unter 100 Stunden bleiben.»

Er wolle aber nicht undankbar sein. So ist für Thomas Ernst auch der Weg das Ziel: «Wenn man mitten in der Nacht nach einer kurzen Pause mit der Stirnlampe auf dem Kopf aufbricht, um das Rennen fortzusetzen, dann ist das ein sehr spezieller Moment.» Häufig sei er ganz alleine unterwegs gewesen, bis er sich plötzlich in einer kleinen Laufgruppe wiederfand. Und auch die hochalpine Landschaft rundherum nehme er immer wahr, trotz aller Strapazen – genauso wie die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der rund 2000 freiwilligen Helfer. «Sie werden mir bleibend in Erinnerung sein.»