Auto geht im Hafen baden

Eines vorweg: Der Fahrer hatte keinen Alkohol getrunken, auch Drogen waren nicht im Spiel, wie die Tests der Polizei ergaben. Dennoch ist ein im Jahr 1988 geborener Mann am Sonntagabend mit seinem Auto im Hafenbecken von Rapperswil-Jona gelandet. Sein Mitfahrer konnte nur zu­sehen.

Die beiden waren zuvor in einem Restaurant am See zum Essen gewesen und hatten auf einem Parkplatz an der Seestrasse geparkt. Gegen 22.50 Uhr wollten sie wieder wegfahren. Das Auto schoss aber geradeaus über die Seepromenade zwischen den Bäumen durch und kam mit der Motorhaube im See zum Stehen – genau in der Lücke zwischen Promenade und der Bootsvermietung Hensa.Weder der Fahrer noch der Beifahrer wurden bei der filmreifen Aktion verletzt, und beide konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Doch wie kam es eigentlich zu diesem ungewöhnlichen Unfall?

Schwarz vor Augen

«Der Fahrer hat ausgesagt, dass ihm schwarz vor Augen wurde oder er eingeschlafen ist», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St. Galler Kantonspolizei. Die Feuerwehr und ein Abschleppwagen seien dann angerückt und hätten das Auto wieder aus dem See gezogen. Am Wagen entstand beim Unfall Totalschaden. Das Strassenverkehrsamt prüft, ob der Unfall für den Fahrer Konsequenzen hat. (ZSZ)