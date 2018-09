Wie viele Flüchtlinge in Illnau-Effretikon sind betroffen?

Wie viele sind betroffen?

Unter anderem will Truninger in Erfahrung bringen, wie viele Personen in Illnau-Effretikon von der Änderung des Sozialhilfegesetztes betroffen sind und welcher Nationalität sie angehören.

Weiter macht sich der Gemeinderat Gedanken zur Festlegung der Unterstützungsleistungen, bei welchen die Gemeinde über «weitreichende Kompetenzen» verfügen würde, wie er in seinem Vorstoss schreibt. Zum Beispiel sei es die Gemeinde, die über die Kostenhöhe zum Lebensunterhalt eines Asylsuchenden entscheide.

«Ich möchte prüfen, ob sich die Stadt an den Volksentscheid hält und die Gelder für aus der Schweiz weggewiesene Ausweis-F-Ausländer tatsächlich reduziert hat.»

René Truninger, SVP-Gemeinderat

Truninger fordert diesbezüglich Transparenz und will wissen, ob gewisse Unterstützungsleistungen gekürzt worden seien. «Ich möchte prüfen, ob sich die Stadt an den Volksentscheid hält und die Gelder für aus der Schweiz weggewiesene Ausweis-F-Ausländer tatsächlich reduziert hat.»

Begründung gefordert

Zwar habe er keinen Grund zur Annahme, dass der Stadtrat über die Asylfürsorgesätze hinaus zahle. Dennoch will der Gemeinderat Klarheit in Bezug auf allfällig «zusätzliche Leistungen», die Illnau-Effretikon Ausweis F-Flüchtlingen weiterhin gewährt. «Ich denke da an etwaige Integrationskurse», so Truninger. Zudem ersucht er den Stadtrat um Begründung, sollte die Stadt freiwillig zusätzliche Geld- und Sachleistungen erbringen.