Usters Heime sagen Übergriffen den Kampf an

Wir sind in einem üblichen Zimmer in einem üblichen Pflegeheim. Eine ältere Bewohnerin sucht ihr Portemonnaie. Der Putzangestellte kommt herein und will den Raum reinigen. «Du hast mein Geld genommen», sagt sie. Er verneint, sagt, er werde ihr aber gerne suchen helfen. Als er in ihrer Handtasche nachschauen will, eskaliert die Situation. Sie beschimpft ihn rassistisch. «Woher kommst du, Serbien? Polen?