Noch knapp drei Wochen bis zur grossen Jubiläumsparty

Während so mancher Oktoberfest-Ableger in der Schweiz eher belächelt wird, hat sich der Event in Winterthur bestens etabliert. Seit 20 Jahren gibt es nun das Bierfest in der Eulachstadt, das Interesse daran steigt stetig.

Die grosse Jubiläumssause beginnt am Donnerstag, 18. Oktober. Toni Schneider, der den Anlass damals mit Christian Hirt gründete, über die ersten Highlights der Geburtstagsausgabe.

Die Idee, ein Oktoberfest in Winterthur zu gründen, wurde anfangs noch skeptisch beobachtet. In weniger als einem Monat geht nun aber bereits die 20. Ausgabe über die Bühne. Wie fühlt es sich an, bald den Jubiläumsanlass eröffnen zu können?

Toni Schneider: Es ist ein gutes Gefühl und wir sind auch ein wenig stolz, dieses Bierfest vor 20 Jahren nach Winterthur gebracht zu haben. Wir hätten uns damals nicht vorstellen können, wie erfolgreich das Format «Oktoberfest» in der Schweiz im Jahr 2018 ist. Wir wissen aber auch, dass der Erfolg vergänglich ist und wir uns jedes Jahr die Fragen stellen müssen, was unsere Gäste schätzen und wie wir uns noch verbessern können.

Konnten Chrigel Hirt und Sie alle Visionen, die Sie damals für das Fest hatten, verwirklichen?

Viele Ideen und Wünsche konnten wir in den vergangenen Jahren ins Oktoberfest integrieren. Es bleiben jedoch immer noch Wünsche und Visionen, die bis heute nicht realisiert werden konnten. Da bleiben wir aber dran. Mal sehen, wie das Oktoberfest 2025 in Winterthur aussehen wird..

20 Jahre Oktoberfest Winterthur – was ist Ihre schönste Erinnerung?

Das war, als ich 2014 einen Bierorden «ad Gloriam Cerevisiae» an der Eröffnung erhalten habe.

Und gab es auch schon Ereignisse, die sie lieber vergessen würden?

Es sind sicher die Bilder von Gästen, die das Bier nicht «massvoll» genossen haben und sich auffällig aufgeführt habe oder sogar vor die Halle gestellt werden mussten.

Letztes Jahr wurde als Neuerung auch der Aussenbereich der Reithalle in Betrieb genommen. Hält man daran fest?

Ja! Wir hatten einen guten Start mit dem Alpen Gaudi im Aussenbereich, das Potenzial ist aber sicher noch nicht ausgeschöpft. Wir sind überzeugt, dass ausserhalb der grossen Halle noch vieles möglich ist.

Was habt Ihr euch sonst noch für die grosse Jubiläumsausgabe ausgedacht?

Nebst einer etwas angepassten Eröffnungsfeier ist es vor allem der Jubiläumsanlass «Oktoberfest Rockt» vom Sonntag, 21. Oktober. Dort treten Künstler wie Toni Vescoli und MG Grace auf. Ein tolles Programm zum Jubiläumspreis von nur 20 Franken.

Gekrönt wird auch wieder die Miss Oktoberfest. Noch können die Züriost-Leserinnen und -Leser ihre Favoritin wählen. Worauf legt ihr als Organisatoren aber besonders Wert?

Da wir ja die Wahl nicht selbst vornehmen, die Miss wird ja am Eröffnungsabend von den anwesenden Gästen gewählt, haben wir uns auch schon gefragt, was wirklich zählt. Schönheit? Ausstrahlung? Bildung? Präsenz in der Halle? Trinkfestigkeit? Sprich für uns ist es bis zur Siegerkrönung auch immer eine Überraschung.

Der Vorverkauf läuft wieder sehr gut. Gibt es eigentlich noch freie Plätze?

Unter der Woche gibt es immer noch freie Tische. Am Wochenende sind täglich einzelne Tickets an der Tageskasse erhältlich, ebenso für die beiden Sonntagsanlässe.

Das 20igste und somit Jubiläums-Oktoberfest findet vom 18. Oktober bis 3. November statt. Mit «Oktoberfest rockt» geht am 21. Oktober ein Jubiläums-Event über die Bühne. Am Sonntag, 28. Oktober gibt es wieder das traditionelle Oktoberfest-Stadl. Weitere Informationen und Tickets unter www.oktoberfest.ch