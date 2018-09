Frauenchor Wülflingen singt sich durch 150 Jahre

Der Frauenchor Wülflingen hat Grund zum Feiern. Der Verein spielt am 29. September im Reformierten Kirchgemeindehaus Wülflingen anlässlich des 150-jährigen Bestehens ein Jubiläumskonzert. Den Chor verbindet eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen. Eine Hochzeitsklausel, Weltkriege und musikalischer Wandel prägten den Verein über die Jahre hinweg. Zum Jubiläum wird dieses Rückgrat besonders gefeiert. Nach rund einem Jahr Vorbereitungszeit sind die 44 Sängerinnen und Dirigent Raffael Schwalt bereit für den Auftritt.

Für Doris Coray, Präsidentin des Frauenchors, ist die Veranstaltung eine «coole» Sache. «Die Zuschauer erleben eine Reise durch die Geschichte des Chors.» Der musikalische Abend wird von einer Historikerin kommentiert und mit Bildern von damals und heute angereichert.

Nur unverheiratete Frauen

Gegründet wurde der Frauenchor Wülflingen 1868 als Töchterchor mit 28 jungen Frauen. Damals war es nämlich nur «ehrbaren Jungfrauen» gestattet, dem Verein beizutreten. Sobald die Sängerinnen das Ehegelübde abgelegt hatten, mussten sie aus dem Chor austreten.

«Der Töchterchor hatte damals auch die Funktion eines Heiratsmarkts», so Doris Coray. Da es zu der Zeit noch kein Nachtleben gab wie wir es heute kennen, galten Vereinsveranstaltungen als Highlight für die jungen Wülflingerinnen und Wülflinger. Die Hochzeitsklausel wurde erst 1931 aufgehoben und der Töchterchor zum Frauen- und Töchterchor umbenannt.

Breites Liederrepertoire

In diesen 150 Jahren war der Verein mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Gemäss Doris Coray sei die Finanzierung stets eine Herausforderung gewesen. Auch Mitglieder zu finden, die im Vorstand mitwirken möchten, sei keine leichte Aufgabe gewesen. Weltpolitische Krisen wie der zweite Weltkrieg gingen ebenfalls nicht spurlos am Verein vorbei. 1939 mussten die Chorproben unterbrochen werden, da Soldaten in den Schulhäusern einquartiert worden waren.

«Heute wird es dafür immer schwieriger, Nachwuchs zu finden», sagt die Präsidentin. Alle Sängerinnen im Chor sind zwischen 30 und 85 Jahren. «Man will sich tendenziell weniger für eine bestimmte Sache verpflichten. Zudem hat der Chor oft den Ruf, altmodisch zu sein.» Dem steuern die Frauen mit ihrer Liederwahl entgegen. Von klassischen Volksliedern über Gospel bis hin zu Pop/Rock-Stücken bietet der Chor ein breites Angebot. «Mittlerweile denke ich, dass sich der Trend wieder in die andere Richtung bewegt und Singen wieder moderner wird.» Die Chorsängerinnen lassen sich dazu von fremden Sprachen inspirieren. Volkslieder in Georgisch, Schwedisch oder Russisch gehören mittlerweile zum Repertoire.

Ein breites Angebot wird auch am Jubiläumskonzert erwartet. Doris Coray hat viel Arbeit in die Veranstaltung gesteckt und wird selbst ebenfalls im Chor mitsingen. «Ich hoffe, dass alles gut über die Bühne geht und dass unsere kleine Geschichtsstunde dem Publikum gefallen wird.»

