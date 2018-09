Fotomuseum mit Jubiläumsausstellung mitten in Winterthur

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums präsentiert sich das Fotomuseum Winterthur auf Anregung der Untertor-Vereinigung seit kurzem im Schaufenster der ehemaligen OVS-Filiale am Untertor 24/26. Nebst der Vorstellung der Jubiläumsausstellung «25 Jahre! Gemeinsam Geschichte(n) schreiben» sowie des fortlaufenden Ausstellungsformats «Situations» sind auf dem zirka 10 Meter langen und zirka drei Meter hohen Schaufenster weitere Informationen über das Fotomuseum und den

Verein Fotomuseum Winterthur zu sehen.

Daneben zeigt ein integrierter Screen Videos über das Haus. In Abstimmung mit Martin Kessler, Wincasa-Filialleiter Winterthur, wird das Schaufenster bis mindestens Ende 2018 bestehen bleiben. Nadine Wietlisbach, Direktorin Fotomuseum Winterthur, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, dass wir den Winterthurern im Zuge unseres

Jubiläums mitten in der Stadt zeigen können, was ihr Fotomuseum zu bieten hat.»

Urs Schoch, Präsident Untertor-Vereinigung, ergänzt: «Durch die Kooperation mit dem Fotomuseum Winterthur können wir den leerstehenden Laden zwischenzeitlich sinnvoll nützen und die beliebte Einkaufsstrasse Untertor im Herzen von Winterthur noch attraktiver gestalten.»