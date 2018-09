Abtauchen in eine Welt ohne Geräusche

Vorurteile abbauen

Seinen Ursprung hat der Event in der Romandie. In der Deutschschweiz ist gemäss Andreas Juon von «sichtbar Gehörlose Zürich» der Anlass in Winterthur der bekannteste. Er ist als Kontaktperson im Café des Signes den ganzen Abend anwesend. Der junge Mann ist selbst gehörlos und weiss, wie wichtig es ist, Vorurteile gegenüber gehörlosen Menschen abzubauen: «Hörende haben oft das Gefühl, dass das Gehör für die Kommunikation unabdingbar ist. Diese Blockade ist aber oft nur im Kopf, denn auch mit Gestik kann man sich präzise ausdrücken.» Um erste Schritte zu wagen ist das Bistro an diesem Abend mit diversen Flyern und Bildschirmen ausgestattet, die den Zugang zur Gebärdensprache erleichtern sollen. Das Personal ist gemischt aus hörenden und gehörlosen Mitarbeitern, die für jeden eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen.

Welten treffen zusammen

Sabrina Tortorici ist heute Abend mit ihrem Freund zu Gast in der Alten Kaserne. Die 23-Jährige freut sich auf den regen Austausch mit anderen Gehörlosen. «Oft trennen Hörende und Gehörlose Welten. Hier aber treffen sie zusammen.»

Ihr hörender Freund Tobias Riethmann sagt: «Ich habe damals für meine Freundin angefangen, mir Gebärdensprache anzueignen.» Im Café des Signes will er jetzt seine Kenntnisse vertiefen. «Es ist, als würde man einfach eine Fremdsprache lernen.» Im Bistro wird dem 24-Jährigen wieder bewusst, wie sich Kommunikationsschwierigkeiten auf beiden Seiten ähneln. «Wenn wir in einer grösseren Gruppe unterwegs sind, komme ich nicht nach mit der Gebärdensprache.» Für seine lippenlesende Freundin sei es dasselbe Problem – einfach mit schnellbewegenden Mündern anstatt herumwirbelnden Händen.