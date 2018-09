Zweite Kindheit in der Velo-Rikscha

Mit drei Rädern und einer Person im Vordersitz rollt eine Velo-Rikscha mit Elektromotor neuerdings durch die Strassen und Feldwege von Uster. Das Gefährt mit Mofakennzeichen gehört dem Ustermer Wohn- und Pflegeheim Lichthof und soll den Bewohnern einen Tapetenwechsel ermöglichen. Offiziell wird die Velo-Rikscha zwar erst am Herbstfest des Lichthof getauft, sie wird jedoch bereits jetzt rege benutzt.

Zwar können die Bewohner des Wohnheimes aus naheliegenden Gründen nicht selbst in die Pedale treten, dies übernimmt darum ein «Pilot», wie die Heimleiterin Elvira Maurer die Fahrer des Dreirads nennt. Diese Aufgabe nimmt im Moment jeden Montag und Dienstag ein ehrenamtlicher Mitarbeiter wahr. Zwei bis drei Fahrten unternimmt der Lenker mit den Passagieren.

«Die Patienten können die Umgebung jedes Mal von neuem entdecken»

Elvira Maurer, Heimleiterin

Vergessenes in Erinnerung rufen

Die kostenlosen Fahrten seien sehr gefragt und oft ausgebucht. «Es tut den Bewohnern gut, nach draussen und an die frische Luft zu kommen», sagt die Heimleiterin. Der Ortswechsel sei auch für Demenzkranke eine gute Ablenkung. Speziell wenn sie einen für Demente typischen plötzlichen Bewegungsdrang verspüren. «So wird ihnen ein Gefühl der Bewegung vermittelt, ohne dass sie sich verletzen könnten», sagt Elvira Maurer.

Ausserdem böten die Ausfahrten die Möglichkeit, mit den Patienten ihren alten Wohnort, ihre Schule oder sonstige bekannte Orte zu besuchen. Das wecke auch bereits verblasste Kindheitserinnerungen. «Dieselbe Rundfahrt kann man wiederholt machen, die Patienten können die Umgebung wegen ihrer Demenz jedes Mal wieder von neuem entdecken», sagt die Leiterin.

Herbstfest mit Albert Zweifel

Am Herbstfest der Stiftung Lichthof am 29. September können auch aussenstehende Interessierte eine solche Dreirad-Tour geniessen. Ausserdem wird Albert Zweifel, der fünffache Radquer-Weltmeister aus dem Zürcher Oberland, um 14 Uhr die offizielle Taufe der Rikscha vornehmen.

Neben der Taufe finden von 10 bis 16 Uhr diverse Aktivitäten wie Backen und eine Hüpfburg für Kinder oder eine Hausführung statt. Zudem kann der Alterssimulationsanzug «Age Man» ausprobiert werden. Eine Festwirtschaft und ein Glacewagen wird es am Herbstfest ebenso geben wie eine Tombola.