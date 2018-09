Wetziker Stadtrat rechnet mit 4,4 Millionen Franken Gewinn

Bevor es ans Eingemachte geht, stellt der Wetziker Stadtrat in seiner Medienmitteilung zum Budget 2019 vorab etwas klar: «Das Budget 2019 kommt in einer völlig neuen Form daher.» Als Grund nennt er die Tatsache, dass ab nächstem Jahr alle Zürcher Städte und Gemeinden einer neuen Rechnungslegung nach Harmonisiertem Rechnungsmodell (HRM2) unterstehen.

Diese Umstellung erschwere Vergleiche mit den Vorjahren. Dieser Umstand werde in den kommenden Jahren korrigiert, weil dann verlässliche Vergleichswerte wieder vorhanden seien.

Tiefere Steuererträge

Dann folgen die Zahlen. Das Budget 2019 der Stadt Wetzikon – inklusive Sekundarschule – sieht bei einem Umsatz von rund 249 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 4,4 Millionen Franken vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 27,3 Millionen Franken, wovon rund 12,4 Millionen Franken auf die Gebührenhaushalte fallen. Gegenüber dem Finanzplan fällt der Gewinn um rund 0,7 Millionen Franken tiefer aus.

Hauptsächliche Gründe dafür sind laut Stadtrat tiefere Steuererträge, die sich in den nächsten Jahren in höheren Finanzausgleichsbeträgen niederschlagen dürften. «Zudem belasten höhere Beiträge an die wirtschaftliche Hilfe die Rechnung zusätzlich», heisst es in der Mitteilung.

Dies, nachdem die Zürcher Stimmberechtigten im September 2017 entschieden haben, dass vorläufig aufgenommene Ausländer keine Sozialhilfe, sondern nur noch Asylfürsorge erhalten. Unter dem Strich verblieben bei den Städten und Gemeinden Mehrkosten.

«Erfreuliches Ergebnis»

Gegenüber dem Budget 2018 wird mit höheren Einnahmen, insbesondere aus dem Finanzausgleich, gerechnet. Zudem nehmen die Abschreibungen im Steuerhaushalt um rund 1,6 Millionen Franken ab. Mehraufwendungen sind im Personal, beim Sachaufwand und bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zu erwarten.

Der Gesamtsteuerfuss von 119 Prozent soll beibehalten werden.

«Das budgetierte Ergebnis ist erfreulich – die stadträtlichen Massnahmen zur Erreichung eines finanziellen Handlungsspielraumes zeigen Wirkung», so der Stadtrat. Die Behörde werde trotzdem auch in den kommenden Jahren intensive Planungs- und Budgetierungsprozesse durchführen, um den finanziellen Spielraum längerfristig zu erhalten.

Weitere Beschlüsse des Stadtrates:



Der Stadtrat hat Compliance-Vorgaben für die Stadtverwaltung in einem Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung erlassen. Dieser Verhaltenskodex orientiert sich an den Compliance-Vorgabe des Regierungsrates für das kantonale Verwaltungspersonal.



Für die Sanierung der Allenbergstrasse an der Gemeindegrenze zwischen Wetzikon und Gossau hat der Stadtrat einen Kredit von 350'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt und die Tiefbauarbeiten an die Wetziker Firma Egli Strassenbau vergeben.



Die Wahl- und Abstimmungstermine 2019 sind durch den Stadtrat festgelegt worden. Die Stimmberechtigten werden an insgesamt sechs Wahl- und Abstimmungssonntagen ihre Stimmen abgeben können.