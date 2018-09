Was steckt hinter dem Hittnauer Pilzkreisli?

Ein Kreis, so akkurat, als hätte man ihn mit einem Zirkel gezogen: In Hittnau lässt sich in der Nähe des Luppmenweihers derzeit ein sogenannter «Hexenring» aus Dutzenden Pilzen bewundern. Die Bezeichnung geht auf einen alten Volksglauben zurück, es handle sich bei den runden Gebilden um Versammlungsorte von Hexen und Feen.

Was unter der Erde passiert