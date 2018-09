Stadt Uster zieht Bilanz

Die 39. Ausgabe des Greifenseelaufs war für die Stadt Uster eine erneute Möglichkeit, sich weit über die Region hinaus zu präsentieren und bekannt zu machen. Nun ziehen die Verantwortlichen Bilanz, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Die Standortförderung hiess am Samstag, 22. September, mit zehn Vertretern der Gastgeberstadt die Läufer, ihre Betreuer und alle Gäste am Bahnhof willkommen. Zusammen mit dem Überraschungsgeschenk «FlipFlops im Uster Design» wünschten sie den Sportlern und allen Gästen einen erfolgreichen Lauf sowie einen interessanten Aufenthalt in Uster.

Innerhalb von drei Stunden wurden über 2000 FlipFlops verteilt. «Mit unserer Begrüssung am Bahnhof konnten wir den einen oder die andere überraschen. Die Aktion wurde sehr positiv aufgenommen, und die Geste im Zeichen unserer Willkommenskultur wurde sehr geschätzt», sagt Sandra Frauenfelder, Leiterin der Standortförderung Uster.

Pluspunkt Infrastruktur

Die Stadt Uster engagiert sich am Greifenseelauf Uster finanziell und ideell in einem beträchtlichen Umfang. Standortförderin Frauenfelder ist denn auch überzeugt, dass Uster ein hervorragender Austragungsort für einen sportlichen Grossanlass ist. «So verfügt Uster nebst ausgezeichneten Infrastrukturanlagen auch über eine Stadtverwaltung mit Mitarbeitenden, die die Willkommenskultur leben.»

Zum Abschluss ihres Einsatzes gratulierte die Uster-Crew im Zielgelände allen teilnehmenden Kindern zu ihrem Erfolg und verteilte ihnen die wohlverdiente Medaille. Insgesamt haben am 39. Greifenseelauf Uster 13'500 Läuferinnen und Läufer teilgenommen.