Mit Clown-Nasen auf der Suche nach neuen Mitgliedern

Zusätzliche Stühle wurden am Samstagabend in der bis auf den letzten Platz besetzten reformierten Kirche Pfäffikon benötigt. Um die 400 Personen liessen sich die vierte Nacht der Chöre, welche erstmals in Pfäffikon stattfand, nicht entgehen. Acht separate und ein grosser gemeinsamer Chor gaben ihr Können zum Besten. Die Auftritte waren in drei Blöcke an je einer Stunde unterteilt. Jeder Chor hatte 20 Minuten Zeit, um sich dem Publikum zu präsentieren.