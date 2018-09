Markus Ryffel über den Druckfehler auf den Medaillen und Glückshormone

Einstimmung! Am Freitagabend vor dem Greifenseelauf fanden sich die angemeldeten Läufer in der Landihalle in Uster ein, um ihre Startnummern abzuholen. Anschliessend war in der benachbarten Stadthalle ein Verpflegungshalt angesagt - es konnte die beliebte Pastaparty vor dem Wettkampf steigen.

Neuling und Routinier

Heinz Temperli (rechts) startet bereits zum x-ten Mal zum Greifenseelauf. Seine Lieblingsdistanz: der Halbmarathon. Dabei geniesst er den Zieleinlauf am meisten. «Das ist immer extrem schön, wenn mir die Zuschauer zujubeln.»

Brigitte Geissler (links) ist zum ersten Mal am Greifenseelauf in Uster mit von der Partie und wird am Samstag ihren ersten Marathon bestreiten. Sie sagt: «Ich bin schon etwas nervös.»

Familiensache

Angelina Wojewodka macht bereits zum dritten Mal mit ihren beiden Kindern am Greifenseelauf mit. Julia (links) und Veronica (rechts) rennen jeweils einen ganzen Kilometer. Ihr Coach ist ihr Ehemann: «Er ist morgen für die Verpflegung zuständig», sagt Wojewodka.

Motiviert und bereit

Carmen Santana hat es schon bei der Startnummernausgabe eilig. Sie tritt am Samstag im Halbmarathon an und sagt kurz und knapp: «Ich bin bereit für den Lauf.»

Spurt ohne Hund

Rahel Bahrampoori rennt den Halbmarathon – allerdings ohne ihren Hund. Ihr Ziel: «Ich will unter zwei Stunden ins Ziel kommen.»