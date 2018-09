Kirche Fällanden wieder beschlussfähig

Nachdem sich bei den Behördenwahlen im April zu wenige Kandidaten zur Wahl stellten, besteht die Kirchenpflege Fällanden momentan nur aus dem Interimspräsidenten Uwe Müller-Gauss und drei weiteren Mitgliedern. Drei Ressorts waren vakant.

Für die Nachwahlen für die Amtsperiode 2018 bis 2022 hatten sich drei Kandidaten gemeldet. Neben Anita Trottmann (parteilos), die auch Mitglied in der Sozialbehörde ist und Thomas Schaad (parteilos), dem Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission der Reformierten Kirchenpflege, stellt sich auch Christa Amacher (parteilos) nochmals zur Wahl (wir berichteten).

Alle drei wurden gewählt. Das beste Resultat erzielte Trottmann mit 216 Stimmen, gefolgt von Amacher mit 212 Stimmen. Der Name von Schaad stand auf 203 Stimmzetteln. Die Stimmbeteiligung lag bei 22,62 Prozent.

Nach dem Pfarrerinnen-Streit und der Kritik am Honorar von Interimspräsident Müller-Gauss könnte mit der Vervollständigung der Behörde ein erster Schritt in Richtung Beruhigung der reformierten Kirche Fällanden getan sein.

«Im Sinne der Fällander Bevölkerung»

Interimspräsident Uwe Müller-Gauss hofft deshalb, dass er sein Mandat in Fällanden bald möglichst ablegen und die Geschicke an einen neuen Präsidenten übergeben kann.

«Ich könnte jeden Tag abgelöst werden, da das Verfahren gegen den neu gewählten Präsidenten jederzeit abgeschlossen werden kann», so Müller-Gauss im Vorfeld der Wahl. «Wenn die Kirchenpflege vollständig ist, können wir dies in Angriff nehmen. Wichtig ist jedoch, dass die Ziele nicht in meinem sondern im Sinn der Fällander Bevölkerung sind.»