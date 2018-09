Jäger sorgen weiterhin fürs Wild

Gemäss Auszählung von 14.20 Uhr nach 167 von 180 Gemeinden erhält die Volksinitiative, welche die Milizjäger durch staatliche Wildhüter ersetzen wollte, gerade mal 14,9 Prozent der Stimmen. Die Initiative «Wildhüter statt Jäger» erreicht in Wildberg mit knapp 9 Prozent Ja das schlechteste und in Wald mit 18 Prozent das beste Resultat in den drei Oberländer Bezirken. Damit werden in den Zürcher Wäldern weiterhin Milizjäger auf die Pirsch gehen. Sie werden nicht durch kantonal angestellte und professionelle Wildhüter ersetzt.

Auch die Initiative, welche die zweite Etappe der Limmattalbahn verhindern will, erhält eine deutliche Abfuhr: Sie kommt gerade auf 17,1 Prozent Ja-Stimmenanteil. Der Vorstoss kommt aus dem Bezirk Dietikon. Im Oberland erhält sie zwischen 11 (Greifensee) und knapp 22 Prozent (Fischenthal). Damit wird die zweite Etappe der Limmattalbahn – von Schlieren bis zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach AG – nun definitiv gebaut. Der erste Abschnitt der Stadtbahn – von Zürich-Altstetten bis Schlieren – wird derzeit bereits realisiert.

Die dritte Vorlage, die Initiative für ein Film- und Medienförderungsgesetz, wird ebenfalls wuchtig abgelehnt. Gemäss Hochrechnung wollen nur 16,9 Prozent mehr Geld für die Film- und Game-Branche zur Verfügung stellen. In der Stadt Uster erhält die Vorlage mit 18,4 Prozent noch die grösste Zustimmung im Oberland.

Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich dürfte bei rund 38 Prozent liegen.