Ein Zug – Zells neuster Stolz

Es begann vor rund zehn Jahren, als Martin Lüdin, zu jener Zeit Präsident der Gemeinde Zell, in der Idee festsetzte, die in Seen jeweils für rund eine Stunde «parkierte» Zugskomposition weiter ins Tösstal zu führen. Zur Realisation dieses Vorhabens mangelte es an allem Möglichen, vor allem aber an der vorhandenen Infrastruktur der Bahn. «Dass ich jetzt in dieser neu geschaffenen S11 auf der ersten Fahrt dabei sein darf, ist für mich schon beinahe ein emotionaler Moment», meinte Zells alt Gemeindepräsident Lüdin.