Die besten Bilder vom Greifenseelauf

Kurz vor Ende der diesjährigen Zürilauf-Cup-Saison mobilisierten die Sportler noch einmal ihre Kräfte für die 21,1 Kilometer lange Halbmarathonstrecke des 39. Greifenseelaufs. Um die 13’500 Teilnehmer versammelten sich am Samstag in Uster und starteten die Strecke um den Greifensee entgegen dem Uhrzeigersinn. Am Streckenrand eiferten zahlreiche Fans mit den Läufern mit und genossen den herrlichen Ausblick auf den Greifensee.

Wie die Läufer auf den letzten Kilometern litten, hat Züriost-VJ Simon Grässle im Video eingefangen: