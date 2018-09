Anstossen auf 175 Jahre Haldengut

Winterthurer Geschichte



Die Geschichte von Haldengut ist auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte der Stadt Winterthur. Die Brauer-Dynastie Schoellhorn hat die Brauerei mit ihren unternehmerischen Entscheidungen während Jahrzehnten geprägt. Mit dem in Winterthur wohnhaften Andreas Schoellhorn war die Familie am Jubiläumsanlass präsent.



In den 1990er Jahren wurde die Brauerei im Heineken-Konzern integriert. Für Haldengut und Heineken Switzerland sind rund 70 Mitarbeiter in Winterthur tätig. Das Unternehmen betreibt von hier aus das Kundenservicecenter, die Draft-Beer-Organisation und das Eventmobiliar-Lager für fast die ganze Schweiz.