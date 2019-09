Am Samstag läuten die Glocken fürs Klima

Die Reformierte Kirchgemeinde Turbenthal-Wila lässt am Samstag, 28. September, um 14.30 Uhr die Glocken ihrer Kirchen in Wila und Turbenthal läuten. Das teilte die Kirchgemeinde kürzlich mit.

Sie folgt damit einem Aufruf der christlichen Klima-Allianz-Organisationen, ein Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung am Tag der nationalen Klimademonstration zu setzen. Diese Demonstration findet am selben Tag in Bern statt.

Die Kirchgemeinde Turbenthal-Wila stelle sich damit «lautstark» hinter die Anliegen der Jugendlichen und vieler weiterer besorgter Menschen, die derzeit landauf und -ab für den Schutz des Klimas demonstrieren, heisst es in der Mitteilung. Und: Mit der Klimakrise stehe die Würde des Menschen selbst auf dem Spiel, wird Papst Franziskus zitiert.