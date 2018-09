13‘500 Hauptdarsteller im Wetterglück

Das Wetter meinte es gut mit den Teilnehmern des diesjährigen Greifenseelaufs. Kratzte das Thermometer in den Vortagen noch an der 30-Grad-Marke, herrschten am Samstagmittag angenehme 15 Grad. Das perfekte Wetter für die zahlreichen Läufer, die sich dieses Jahr für den Greifenseelauf angemeldet haben. Ganze 13‘517 Anmeldungen konnten die Organisatoren vermelden.