Trotz Umzug 600 Liter Most gepresst

Die Idee kam bei der Schule Hittnau gut an. Seit neun Jahren dürfen die Kinder der 4. und 5. Klasse beim Mosten helfen. Lohn der Anstrengung: eine Flasche selbst-gepresster Most. Einmal musste der Anlass verschoben werden, als 2010 kaum Äpfel an den Bäumen hingen. Dieses Jahr hat aber alles gut geklappt. «Die Ernte ist heuer üppig», sagt Heinz Spiess. Ein Druck – so nennt man die Befüllung der Mostpresse – ergibt zwischen 120 und 150 Liter Most. Dazu braucht man jeweils ein Harass (30 Kilogramm) Birnen und zehn Harassen Äpfel. Dieses Jahr rechnet Heinz Spiess aufgrund der Menge mit rund vier Drücken – knappe 600 Liter.

Von halb zehn bis nachmittags um vier Uhr dauert das Mosten. Die Kinder werden in drei Gruppen aufgeteilt: Äpfel und Birnen aufsammeln, Obst waschen, die gefüllten Harassen in den ersten Stock transportieren und die Mostpresse befüllen. Überall stehen Schubkarren, Körbe und verschieden Kisten bereit, um die Mengen transportieren zu können. Wer nicht gerade mit anpacken muss, malt Etiketten für die Flaschen. Sechs Mitglieder der Männerriege – und einige Lehrer – leiten die Kinder in der verschiedenen Arbeit an. Alle sind mit grosser Begeisterung dabei.