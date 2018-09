Sonntagabend kommt Sturmtief Fabienne

In erhöhten Lagen war es gestern schon tagsüber ziemlich windig, im Flachland frischte der Wind dann im Laufe des Nachmittags und Abends kräftig auf. Später gab es mit der einfliessenden Kaltluft auch in vielen Alpentälern noch stürmische Böen.

Am Sonntag wird dann Sturmtief Fabienne für Schlagzeilen sorgen. Heute liegt es laut Meteo Schweiz noch über dem Atlantik vor Grossbritannien und Irland. Gesteuert von einem mächtigen Tiefdruckkomplex über Nordskandinavien zieht Fabienne in der Nacht als Randtief über den Ärmelkanal und erreicht am Sonntagmorgen Belgien und die Niederlande.

Schon morgens stürmisches Wetter auf den Bergen

Im Laufe des Sonntags verlagert sie sich dann weiter über Deutschland hinweg in Richtung Polen und Tschechien, dabei verstärkt sie sich sogar noch weiter. Auf ihrer Vorderseite gelangt von Südwesten her ein Schwall sehr warmer Luft zu uns ins Land. In der ersten Tageshälfte ist der Südwestwind im Flachland leicht bis mässig, auf den Bergen dagegen schon stark bis stürmisch.

Im Laufe des Nachmittags legt der Wind überall zu, am Abend muss dann auch im Flachland mit ersten Sturmböen gerechnet werden. Den Höhepunkt erreicht Sturm Fabienne bei uns in der ersten Nachthälfte mit Durchzug der dazugehörigen Kaltfront. Im Flachland erwartet Meteo Schweiz verbreitet Windspitzen zwischen 80 und 100 km/h, in erhöhten Lagen 90 bis 120 km/h.

In den Alpentälern bringt die einfliessende und hier kanalisierte Kaltluft stürmischen Wind. In exponierten Gipfel- und Kammlagen muss ohnehin mit Orkanböen gerechnet werden.