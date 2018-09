Filme für die Erde - Festival lockt die Massen ins Kino

Vom Schulkind bis zum Senior: Das Motto «Entdecke, was um die Welt reist» hat die Massen angezogen. Kai Pulfer, der den Winterthurer Verein vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat, ist sehr zufrieden: «Beim ersten Festival haben wir in 6 Sälen 1000 Besucher empfangen – dass wir nach nur sieben Jahren 16.000 Besucher in 43 Sälen zählen, ist ein steiles Wachstum.»

Er denkt, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist und vor allem auch, dass das Festival bei vielen Besuchern etwas Bleibendes hinterlässt. Denn oft werden aus einfachen Besuchern Festival-Helfer, Gründer eigener Initiativen oder Vereinsmitglieder. So kam es auch, dass in diesem Jahr fast 200 helfende Hände zum Gelingen des Festivals beigetragen haben – ohne sie ginge es nicht, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Nach jeder Vorstellung verschenkte der Verein den jeweiligen Film an die Zuschauer zum Mitnehmen und Weitergeben im Freundes- und Familienkreis, denn so funktioniert das «Filme für die Erde-Weitergabeprinzip». Einen Film geschenkt bekommen und weitergeben, damit möglichst viele Menschen erreicht werden und einen neuen Blickwinkel auf ihren Konsum, Lebensweise und die Umwelt bekommen.

Plastiksäckligeld für Umweltprojekte

Doch nicht nur der Festival-Erfolg stimmt den Verein glücklich. Denn Filme für die Erde wurde aus einer von vier Umweltorganisationen ausgewählt und erhält eine Spende von der Migros aus dem Gewinn des 5-Rappen-Plastiksäckchen-Verkaufs. Ganze 500`000 Franken sind 2018 dank des Verkaufs der Plastiksäcke zusammengekommen und dieser Betrag kommt nun vier Projekten zugute, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Das Publikum kann jetzt aber noch bis Mitte Oktober in einem Online-Voting die Plätze vergeben. Der 1. Platz bekommt 30 Prozent des Gewinns, der 2. Platz 26 Prozent, der 3. Platz 24 Prozent und der 4. Platz die letzten 20 Prozent.

Der Verein freut sich über jede Stimme. Denn mit dem Geld möchte er Filmrechte einkaufen und über 500’000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor augenöffnende Filme bringen.

Abgestimmt werden kann unter: www.migipedia.migros.ch/de/polls