Ein Dalai Lama zum Anfassen

Während der religiösen Zeremonie verteilen Männer im Anzug tibetischen Tee und süsslich schmeckenden Reis mit Rosinen und Cashew-Kernen. Auch der Dalai Lama isst und trinkt während der Zeremonie. Als das letzte Mantra endet, spricht der Dalai Lama erstmals ins Mikrofon: «Has anyone some cookies?» – Hat jemand Kekse? – und sorgt dafür für grosses Gelächter. Er schiebt nach: «only a test», – also nur ein Mikrofon-Check.

Kultur bewahren

Dann wird der Dalai Lama ernst und spricht in seiner Ansprache über das Tibet-Institut. «Es ist ein Ort, an dem unsere Kultur bewahrt werden kann», sagte er. Vor 60 Jahren seien die Tibeter als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. «Als China in unser Land marschierte, mussten wir ins Exil flüchten.» Mit Hilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes hätten sie hier Zuflucht gefunden. «Wir haben nicht nur ums Überleben kämpfen müssen, sondern auch dafür, unsere Identität weiterzutragen.» Mit dem Institut sei ein Ort geschaffen worden, wo dies möglich gewesen worden sei und die Kultur des tibetischen Buddhismus und die Lehren von «Generation zu Generation» hätten weitergegeben werden können.

«Es ist wichtig, dass der Schwerpunkt auf das Studieren gelegt wird.» Dalai Lama

In seiner 45-minütigen Rede betonte das geistliche Oberhaupt der Tibeter immer wieder, wie wichtig es sei, nicht nur zu beten, Rituale abzuhalten und beeindruckende Tempel zu bauen. «Viel wichtiger ist, dass wir uns mit den Erkenntnissen, Inhalten und Schriften des Buddhismus auseinandersetzen und diese studieren.» Es sei wichtig, die Religion nicht nur auszuüben, sondern auch erklären zu können.

Andere Termine

Der Dalai Lama fragte in diesem Zug die Mönche des Institutes, ob sie eine gewisse Schrift im Haus haben. Diese bejahten. «Lesen sie diese auch oder steht sie nur als Verehrungsobjekt rum?», fragte das Oberhaupt und sorgte erneut für Gelächter. Er appellierte darauf an die Mitglieder des Institutes: «Es ist wichtig, dass der Schwerpunkt auf das Studieren gelegt wird. Es müssen Klassen eingerichtet werden, in denen Leute lernen können – auch voneinander.»

«Oh, es ist Zeit zum Essen.» Dalai Lama

Damit sprach der Dalai Lama auch ein Thema an, das er seit jeher predigt: Sich mit der westlichen Wissenschaften auseinanderzusetzen und auch mit nicht buddhistischen Menschen zu sprechen – aber nicht zum Zweck des Missionierens, sondern um voneinander zu lernen und die tibetische Kultur zu repräsentieren.

Um 11.15 beendete «seine Heiligkeit» in gewohnt humorvoller Manier seine Ansprache. «Welche Zeit haben wir?», fragte er. Als er die Antwort erhielt, meinte er: «Oh, es ist Zeit zum Essen.» Der Dalai Lama verliess den Kultraum und begab sich nochmals zu den Menschen, bevor er in einem Raum im Tibet-Institut sein Mittagessen zu sich nahm. Um 13 Uhr verliess das Oberhaupt Rikon. Bereits am Samstag wird er in der Eulachhalle in Winterthur die öffentlich Jubiläumsfeier «50 Jahre Tibet-Institut Rikon» begehen. Tags darauf lehrt er im Hallenstadion Zürich mit drei seiner bevorzugten Texte und am Montag kehrt er nach Winterthur zurück, um Angehörigen der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Symposium «Universal Human Values and Education» etwas mitzugeben.