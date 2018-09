Wegen Rekurs: Gasthof Hirschen bleibt offen

Per 30. September hat die Gemeinde Hinwil, der das Restaurant Hirschen im Dorf gehört, dem Pächter Ömer Yalcin die Kündigung des Pachtvertrags ausgesprochen. Dies, weil er sich nicht an die Pachtbedingungen gehalten habe, wie die Gemeinde mitteilte. In der Folge kündigte Yalcin an, gegen die Kündigung zu rekurrieren. Yalcin machte geltend, er habe seit Juni keinen Zins mehr bezahlt, dieser sei aber ohnehin abhängig vom Jahresumsatz und betrage minimal rund 50'000 Franken im Jahr, was er zu jenem Zeitpunkt bereits bezahlt hatte.

Nun hat Yalcin offenbar Wort gehalten: Die durch die Poltische Gemeinde Hinwil per 30. September 2018 ausgesprochene Kündigung der Pacht des Gasthofs Hirschen sei durch den Pächter angefochten worden, meldet die Gemeinde in einer Mitteilung. Nun stehe eine Verhandlung bei der Schlichtungsbehörde an, die aber noch nicht stattgefunden habe.

Neben dem laufenden Schlichtungsverfahren finden laut Mitteilung parallel aussergerichtliche Schlichtungsgespräche zwischen den Parteien statt. Der Gasthof Hirschen mit Saal bleiben deshalb bis zum Vorliegen eines Entscheides unverändert geöffnet. Der Betrieb werde weiterhin durch die Yalcins sichergestellt.