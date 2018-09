Rütner Strassenabschnitt nur einspurig befahrbar

Vom Montag, 24. September, bis Ende Dezember baut das kantonale Tiefbauamt an der Spitalstrasse die Bushaltestellen «Rekrutierungszentrum» hindernisfrei aus. Dazu werden auch zwei Fussgängerübergänge mit Schutzinseln erstellt. Das schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung Mitte September. Gleichzeitig verlegen beziehungsweise ersetzen die Gemeindewerke Rüti diverse Werkleitungen in diesem Bereich.

Provisorische Haltestelle eingerichtet

Während dem Bau der Bushaltestellen und Schutzinseln werde der Verkehr einspurig mit einer Lichtsignalanlage durch den Baubereich geführt, schreibt das Tiefbauamt. Die Zufahrt zum Schulhaus, zur Mehrzweckhalle und zum Schwimmbad sei gewährleistet und werde ebenfalls mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Für den öffentlichen Verkehr werde eine provisorische Haltestelle eingerichtet, an den Haltestellen werden entsprechende Hinweise angebracht. Für Fussgänger sei das Passieren der Baustelle jederzeit gewährleistet, es sei jedoch mit Behinderungen zu rechnen, so das Tiefbauamt.