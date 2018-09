Reinhardt-Wolf kam in den frühen 80er-Jahren ins Zürcher Oberland, zuvor war die gebürtige Baslerin für längere Zeit in Kalifornien. Damals malte sie bereits, allerdings noch vorwiegend Landschaften. «Als ich hierher kam, war ich den Bergen plötzlich so nah wie noch nie», sagt die Künstlerin. Die Szenerie habe sie in den Bann geschlagen, sie musste sie einfach festhalten. «Aber Landschaften erschöpfen sich irgendwann», meint Reinhardt-Wolf.

«Insekten, Vögel und Kleinsäuger faszinieren mich.» Aquarellmalerin Karin Reinhardt-Wolf

Zwar male sie zuweilen noch heute Bergwelt-Sujets, denn bei der Natur könne man nie sagen, man habe endgültig genug. Aber sie interessiert sich seit langem vor allem für Details und die Nähe zum Objekt. «Insekten, Vögel und Kleinsäuger faszinieren mich, weil sie uns unglaublich nahe sind», sagt Reinhardt-Wolf, «ich würde niemals einen Elefanten malen, auch auf einer Safari nicht.»

Im Gegenteil zur Berg- und Pflanzenwelt bewegen sich Kleintiere zudem, was ihnen mehr Leben verleihen würde. «Dadurch sehe ich das Bild, das ich malen möchte, in meinem Kopf viel klarer», so die Künstlerin.

«Es geht mir um die Frage, woran man ein Tier erkennt.»

Malt Reinhardt-Wolf heute, sind auf ihren Bildern meist sowohl Tiere als auch Pflanzen vorhanden – soweit notwendig. «Meine grosse Passion ist das Reduzieren», erklärt sie, «es geht mir um die Frage, woran man ein Tier erkennt.» Darum versuche sie, mit möglichst wenigen Pinselstrichen das Markante und Tiertypische hervorzuheben, «das Auge ergänzt», so die Aquarellmalerin.

Reinhardt-Wolf hat selbst acht Jahre im Dürstelerhaus gewohnt, heute ist sie dessen Vereins-Co-Präsidentin (siehe Box). Als sie das über 400 Jahre alte Gebäude bewohnte, hätten sie und ihre Familie die Grünflächen rund herum intensiv bewirtschaftet, «da hing an jeder Ecke etwas, das ich malen konnte.» Sie habe Wespen im Schlafzimmer gehabt und Mäuse im Keller.

Das Dürstelerhaus wurde 1660 an der Stelle eines 1592 schriftlich erwähnten Vorgängerbaus errichtet. Ab den 1870er-Jahren gehörte das Haus der Seidenwinderei Jdewe, der das Gebäude als Kosthaus diente. Sein Name erinnert an den Firmenbesitzer Johannes Dürsteler. 1974 sollte das Haus einer Überbauung weichen. Interessierte Leute verhinderten dies und die letzte Erbin vermachte das Haus der Gemeinde Gossau, mit der Auflage, dass die eine Hälfte als Museum genutzt und die andere als Wohnhaus dienen sollte. Während über 30 Jahren wurde der Museumsbetrieb durch eine ehrenamtlich tätige Gruppe geleitet und der Wohnteil von verschiedenen Familien genutzt. 2007 wurden eine Renovation des ganzen Gebäudes und eine Integration des Wohnteils ins Museum geplant. Vor gut eineinhalb Jahren gründeten Geschichtsinteressierte den Verein Dürstelerhaus, der nun dessen Aktivitäten leitet.



Was andere als störend empfunden hätten, war für sie ein Paradies. Ihre Zeit im Dürstelerhaus sei eine intensive Schaffensperiode gewesen. Ein guter Teil der fast 100 Bilder, die Reinhardt-Wolf in ihrer Retrospektive ausstellt, ist in jenen acht Jahren entstanden. Die Ausstellung zeige allerdings nur einen Bruchteil ihres gesamten Schaffens.