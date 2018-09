Westschweizerin kann Zero-Waste-Laden in Uster nicht eröffnen

Das Ziel waren 30‘000 Franken, am Ende wurden es rund 7000 Franken: Die 28-jährige Genferin Sara Gallo wollte mittels der Crowdfunding-Plattform Wemakeit Geld für einen Zero-Waste-Laden in Uster sammeln – einen Shop, in dem Produkte ohne Verpackungen angeboten werden (wir berichteten).