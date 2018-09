Was bringt der Besuch des Dalai Lamas der Gemeinde?

Endlich ist es soweit. Tausende Schweizer und vor allem Schweizer Tibeter freuen sich seit Monaten auf den grossen Anlass: Seine Heiligkeit der Dalai Lama besucht dieses Wochenende die Schweiz, denn das Tibet-Institut in Rikon feiert sein 50 Jahr Jubiläum. Am Freitagvormittag weilt das spirituelle Oberhaupt der tibetisch-buddhistischen Gemeinschaft in dem von ihm gegründeten Kloster und hält eine religiöse Zeremonie ab. Der Andrang dürfte gross sein, auch wenn im Kloster selber nur ausgewählte geladene Gäste Zutritt finden werden.