Elektrisch Auto fahren erwies sich als Renner

BMW, Hyundai, Nissan, Renault und VW hielten am vergangenen Samstag in Turbenthal Elektrofahrzeuge zum Probefahren bereit. Auch das Turbenthaler Gewerbe war mit seinen Angeboten an vorderster Front mit dabei. Von den EKZ konnte man sich ins Bild setzen lassen, welche Möglichkeiten sich bieten, den eigenen Strom zu erzeugen und möglichst gleich in das Elektrofahrzeug einzuspeisen. Die Garage Togra wartete mit ihrem neuen Mitsubishi Outlander SUV auf.