Ein halbes Jahrhundert Cartoons und naturalistische Bilder

Er habe gut verdient und schon bald auch für andere Zeitungen arbeiten können. Im «Züritipp», der Beilage des «Tages-Anzeigers» erschien über dreissig Jahre lang seine Figur «Emil», bei der «Schweizer Illustrierten» blickte den Lesern von 1972 bis 2015 die Tellkarikatur «Willi» entgegen und beim «Landwirtschaftlichen Informationsdienst» wurde die Bauern-Comicfigur «Moritz» bekannt. Auch in der Werbung fanden seine Figuren Anklang und in den 80er Jahren waren sie gar in Trickfilmen im Schweizer Fernsehen zu sehen.

Die Malerei mit 40 Jahren entdeckt

Mit 40 Jahren wandte sich Peter Hürzeler auch der Malerei und Grafik zu. «Es hat mich gereizt, einmal ohne Witze zu malen», erzählt er. Mit einem Freund traf er sich regelmässig in einer Fabrikmühle in Zürich Affoltern. Während er zuhause im Schlafzimmer Karikaturen zeichnete, entstanden dort Stillleben und naturalistische Bilder, inspiriert von Aufenthalten an der ligurischen Küste und seiner näheren Umgebung.

In seinem Atelier in der Hard hat er dutzende dieser Linol- und Holzschnitte, Radierungen, Acrylbilder und Aquarelle aufbewahrt. Auch seine Cartoons beherbergt er dort. Platz gibt es genug – und das ist auch gut so. Denn auch mit 78-Jahren hat Peter Hürzeler dem Malen und dem Zeichnen von Cartoons nicht den Rücken gekehrt.

Kostprobe aus 50 Jahren

Der Cartoonist und Maler Peter Hürzeler aus Winterthur zeigt vom 22. September bis 7. Oktober eine Auswahl seiner Werke in der Galerie am Eulachpark, an der Ida-Sträuli-Strasse-73e. Die Ausstellung wird am Samstag, 22. September, 14 Uhr eröffnet. Mehr Informationen dazu unter www.peter-huerzeler.ch