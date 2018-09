Die 154-jährige Odyssee der ersten Schweizer Nähmaschine endet in Dürnten

Qualität alleine reichte nicht

«Früher waren solche Nähmaschinen ein Statusobjekt. Sie kosteten damals zwischen zwei bis drei Monatslöhnen», sagt Schmied. Viel Geld, das nicht jeder besass. Solche Finanzierungsschwierigkeiten der Kunden brachten den amerikanische Nähmaschinen Hersteller Singer schliesslich auf eine bahnbrechende Idee: den Leasingvertrag. Für Rebsamen kam die Erfindung allerdings zu spät. «Die hohe Qualität und die damit verbundenen Kosten haben vermutlich dazu geführt, dass die Produktion nach wenigen Jahren bereits wieder eingestellt werden musste. Die Konkurrenz aus Deutschland produzierte Nähmaschinen einfach um einiges günstiger», sagt Schmied.

Am kommenden Wochenende können Besucher die erste Nähmaschine der Schweiz in Dürnten zurück in ihrer Heimat willkommenheissen. Samstags und Sonntags am 22. und 23. September jeweils von 10 bis 17 Uhr.