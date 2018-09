Der Hinwiler, der mit Tinguely gearbeitet hat

1963, nach einer Lehre als Tapezier-Dekorateur in Zürich, wollte Weber aber die Welt sehen. Es zog ihn nach Frankreich, Österreich, Deutschland, Holland, Belgien und die skandinavischen Länder. Dort, in Stockholm, lernte er drei Jahre später das Künstlerpaar Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely kennen.

Von da an arbeitete er eng mit den beiden zusammen. So war er etwa dafür verantwortlich, die Figuren de Saint Phalles, die sie stets als kleine Modelle schuf, auf das x-fache zu vergrössern. Gleichzeitig arbeitete er auch mit anderen Künstlern, etwa Samuel Buri oder Bernhard Luginbühl und realisierte so zahlreiche Projekte.

Entwicklung einer «eigenen» Kunst

Ab 1979 schliesslich arbeitete Weber intensiv an seinen eigenen Werken, die er in Ausstellungen in der Schweiz und dem Ausland zeigte. Dabei sei es ihm wichtig gewesen, eine eigene Kunst zu entwickeln, der man den Einfluss seiner berühmten Künstler-Freunde nicht ansah, sagt sein Freund und Nachlassverwalter René Progin im Dokumentarfilm «Rico Weber – Spurensuche im magischen Kabinett».

«Ich baue das Zeugs, damit man meint, es sein ein Abguss einer Mauer, die existiert, aber das stimmt überhaupt nicht.» Künstler Rico Weber über sein Schaffen

Der Film beleuchtet das Leben des Künstlers und ist im Museum während der Ausstellung zu sehen. Progin selbst wird an der Ausstellungseröffnung am Sonntag, 23. September, anwesend sein, um Fragen zum Künstler zu beantworten.

Zeigen vermeintlicher Realität

Auf der Suche nach «seiner» Kunst ist Weber schliesslich beim Gipsabguss angekommen. Er rekreierte mit seinen «Energiestilleben» Wände und Mauern aus der vermeintlichen Realität. Es sei aber eine Pseudorealität, beschrieb Weber seine Werke selbst, «ich baue das Zeugs, damit man meint, es sein ein Abguss einer Mauer, die existiert, aber das stimmt überhaupt nicht.»

«Ich komme bestimmt OK zurück, ich habe noch einiges zu erledigen!» Rico Webers letzte Nachricht

2004 verstarb Rico Weber in Bern infolge einer Krebserkrankung. Zuhause auf seinem Bett liess er damals eine Notiz zurück: «Ich komme bestimmt OK zurück, ich habe noch einiges zu erledigen!». Mit der Ausstellung im Ortsmuseum Hinwil ist der Künstler nun wenigstens im Geiste wieder da, wo für ihn alles angefangen hat: An der Oberdorfstrasse, gleich beim «Tobelegge», wo ihn sein alter Freund Max Brunner ein letztes Mal besuchen kann.

Ausstellung Rico Weber «Eine Hommage»: Sonntag, 23. September, 12-17 Uhr, Freitag, 28.September, 18-21 Uhr, Samstag/Sonntag, 29./30. September, 14-17 Uhr, Ortsmuseum Hinwil, Walderstrasse 37M, Hinwil. Der Dokumentarfilm wird nur am Sonntag, 23. September, um 14 und 16 Uhr gezeigt. Mehr Informationen unter: www.ortsmuseum.ch.