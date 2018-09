Borkenkäfer hält Förster auf Trab

Seit einigen Monaten vermehrt sich der Borkenkäfer in den Wäldern der Region ungewohnt rasch. Einzelne Gebiete wie das Stammertal oder Wetzikon sind davon besonders stark betroffen.Um die weitere Expansion des Käfers zu verhindern, müssen die befallenen Bäume derzeit möglichst rasch gefällt werden, so auch in den Tösstaler Gemeinden Bauma, Wildberg, Wila und Turbenthal.