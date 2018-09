Wie aus der Tuberkulose-Klinik ein Reha-Zentrum wurde

In verschnörkelter Schrift steht es auf dem Papier geschrieben, das nach all der Zeit eine beige Farbe angenommen hat: «Im Herbst 1893 hat auf Veranlassung der kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich eine Versammlung von Vertrauensmännern aus allen Theilen des Kantons, zum grössten Theile Vertreter der Gemeinnützigen Bezirksgesellschaften, ein Initiativkomite niedergesetzt, mit dem Auftrage, das Projekt der Errichtung einer Heilstätte für Lungenkranke an die Hand zu nehmen.»