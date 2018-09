«Wald ist unsere Wiege, unser Ursprung»

Wie ist die Idee zum Buchprojekt entstanden?

Die ersten Gedanken machten wir uns vor etwa fünf Jahren. Thomas Kehl, der CEO der Reha-Zentren kam mit der Idee auf meine Frau Daniela Bretscher, die Kunsthistorikerin und Kulturwissenschaftlerin ist, und mich zu. Die Projektleitung lag bei ihr.

Gemeinsam mit dem Architekturhistoriker Elmar Kossel stieg sie in die Archive und arbeitete die vergangenen 125 Jahre der Stiftung und die 100 Jahre des Reha-Zentrums in Davos auf. Ich arbeitete bei den Kapiteln der Gegenwart mit. Die Arbeit in den Archiven war sehr aufwändig, eine richtige Detektivarbeit.

Was wollen sie mit dem Buch erreichen?

Wir wollen die Geschichte der Stiftung und ihrer Kliniken sowie der Gesundheitsversorgung in unserem Land lebendig werden lassen. Sehr wichtig waren uns dabei die Menschen im Sanatorium: berühmte Patienten aus aller Welt wie Gala, Paul Éluard, Katja Mann oder Ernst Ludwig Kirchner, aber auch Patienten aus dem Kanton Zürich wie die Familie Fröhlich. So führen jetzt 13 in sich geschlossene Kapitel durch ganz unterschiedliche Themen und durch 125 Jahre Schweizer Kulturgeschichte.

«Der immense Pioniergeist der Gründer und der Verantwortlichen war mir in diesem Ausmass nicht bewusst.»

Haben Sie während des Entstehungsprozesses des Buchs Neues über die Stiftung gelernt?

Ja. Der immense Pioniergeist der Gründer und der Verantwortlichen war mir in diesem Ausmass nicht bewusst. Die ganze Geschichte ist geprägt von Veränderung. Es gab kaum Phasen des Stillstandes. Zudem lernte ich viel über die Geschichte der Tuberkulose in der Schweiz.

Was hat sich in all den Jahren nicht verändert?

Ganz klar der Wille zur Veränderung. Diesen Geist führen wir mit unseren Neubauplänen in Wald, dem Projekt in Uster und unserem Reha-Zentrum Lengg in der Stadt Zürich auch nach 125 Jahren weiter. Zudem haben wir als Reha-Zentrum noch immer dasselbe Grundziel: Wir wollen Spitzenmedizin bieten, die für alle zugänglich ist.

«Wir wollen Spitzenmedizin bieten, die für alle zugänglich ist.»

Vieles wird aber auch anders sein.

Eine entscheidende Veränderung machten wir im Bereich der Finanzen durch. Früher brauchte es private Spendengelder, um eine vernünftige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Heute haben wir ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem, das diese sicherstellt.

Was bedeutet das Reha-Zentrum für Wald?

Es ist heute der grösste Arbeitgeber in der Gemeinde und hat darüber hinaus auch einen grossen historischen und symbolischen Wert für die Bevölkerung.

«Wir sind fest verbunden mit der Gemeinde. Es ist das Zuhause der Stiftung.»

Und umgekehrt?

Wald ist unsere Wiege, unser Ursprung. Wir sind fest verbunden mit der Gemeinde. Es ist das Zuhause der Stiftung.