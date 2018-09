Teleclub will jetzt Königsklasse sein

Es ist kurz vor sieben Uhr am Dienstagabend. Roman Kilchsperger steht in einem weissen, legeren T-Shirt im noch leeren Studio des Pay-TV-Senders Teleclub in Volketswil. Die Proben für die erste Champions-League-Livesendung aus dem umgebauten TV-Studio laufen auf Hochtouren. «Das muss mehr klatschen!», meint Kilchsperger nach dem Handschlag zum ehemaligen Fussballprofi und heutigem Experten Mladen Petric. Man merkt den Mitarbeitern von Teleclub an: Wenn kurz nach acht Uhr alle Zuschauer im Studio sind und man live auf Sendung ist, soll alles perfekt sein.