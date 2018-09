Kein Rekord trotz Hitzesommer

Bald ist Ende September und noch immer strahlt die Sonne vom Himmel. Kurze Hosen und T-Shirts gehören weiterhin zur Alltagskleidung.

Vom Hitzesommer profitieren konnten auch die Winterthurer Freibäder. Seit Anfang Mai und bis letzten Sonntag wurden diese insgesamt von 387'193 Personen besucht. Am beliebtesten bleibt das Geiselweid mit durchschnittlich 38'000 Wasserratten pro Monat. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich das Wolfensberg mit monatlich durchschnittlich 14'145, Wülflingen mit 14'115 und Oberwinterthur mit 14'445 Badegästen. Aber auch Töss mit monatlich rund 10'370 Schwimmern kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

2015 bleibt Rekordhalter

Trotz des langen und heissen Sommers sind das für die Winterthurer Freibäder aber keine Rekordzahlen. Der Sommer 2015, als Europa ebenfalls von einer Hitzewelle überrollt wurde, bleibt mit insgesamt 411'692 Gästen ungeschlagen. Dave Mischler, Bereichsleiter Sportamt, vermutet, dass die anhaltende Hitze dieses Jahr ein wenig zu spät gekommen sei, sprich dass viele Winterthurer zu jenem Zeitpunkt bereits in die Sommerferien aufgebrochen waren. «Insgesamt war die Saison aber hervorragend», so sein Fazit. Ebenfalls erfreulich: Trotz der vielen Gäste gab es glücklicherweise keine gravierenden Unfälle in den Winterthurer Bädern.

Ein solcher Hitzesommer hat aber nicht nur Vorteile, so Mischler: «Damit die Wasserqualität in allen Bädern trotz der hohen Temperaturen gehalten werden konnte, musste sehr viel Frischwasser zugeführt werden. Die Saison bescherte demnach nicht nur Mehreinnahmen dank vieler Gäste, sondern auch Mehrausgaben beim Personal und Wasserverbrauch.»

Die Quartierbäder sind mittlerweile geschlossen, das Geiselweid hat noch bis am 28. September geöffnet.