Geld für Treppensanierung und Turnhallentüren

Die Naturstein-Aussentreppe unterhalb des alten Sekundarschulhauses Schmittenacher ist in schlechtem Zustand. Verschiedene Tritte sind lose und instabil. Trotz mehrerer Notreparaturen durch das Hauswarteteam brechen immer wieder andere Tritte ab. Der Zustand werde bei zunehmender Verschlechterung zur Gefahrenstelle für die Benutzer, schreibt der Gemeinderat.

Die Liegenschaftenverwaltung hat für eine Totalsanierung der Treppe zwei Offerten eingeholt. Der Gemeinderat hat den Kredit von 34‘700 Franken freigegeben. Den Zuschlag erhält die Firma Schatt Bau GmbH aus Ebmatingen.

Turnhalle weiter benutzen

Aus feuerpolizeilichen Grünen will der Gemeinderat bei der Turnhalle des Sekundarschulhaus neue Türen einbauen. Da die Halle nur einen Ausgang hat stellten die Kontrolleure fest, dass die Benutzung der Turnhalle aufgrund von feuerpolizeilichen Vorgaben auf maximal 50 Personen beschränkt werden müsste. Um die Turnhalle auch weiterhin für alle Anlässe der Schule nutzen zu können, hat der Gemeinderat einen Kredit von 52‘800 Franken genehmigt. Dieser neue Eingang soll so konzipiert werden, dass auch Standardpalette eingebracht werden können. Damit lässt er sich auch den für den Transport sperriger Sachen besser Nutzen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Zudem hat der Gemeinderat diverse Grundstückgewinn-Steuerfälle abgeschlossen. Diese ergaben per September insgesamt 753‘109 Franken. Für das Jahr 2018 wurden 500'000 Franken budgetiert. Ausserdem wurde die Abrechnung des Einbaus optimierter Beleuchtungen im Schulgebäude Schmittenacher II genehmigt.