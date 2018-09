Fischenthaler Schulpräsidentin tritt per sofort zurück

In einer Stellungnahme schrieben die Lehrer damals: «Die Schule steht derzeit mehr denn je vor vielen inhaltlichen Herausforderungen. Diese erfordern Transparenz und eine gemeinsame Haltung von Lehrerschaft, Schulleitung und Schulbehörde». Zielführende Strategien mit klaren und sinnvollen Priorisierungen seien dringend nötig.

«Wir sehen es als Chance, den Augenblick zu nutzen, um alte Denkmuster zurückzulassen und gemeinsam mit einem fortschrittlichen Präsidium nach vorn zu schauen und uns auf den Weg zu machen», endete die Stellungnahme. Gewählt wurde damals mit 307 zu 260 Stimmen aber Rüegg. Mit deren Rücktritt wird nun doch Oberholzer - zumindest auf Zeit - Schulpräsidentin von Fischenthal.

Bereits zwei Kündigungen

Vor den Sommerferien reichte die Fischenthaler Schulleiterin Ina Rizza ihre Kündigung ein, nach den Ferien folgte jene ihres Stellvertreters Sandro Steck. Rizza war 2010 bereits Co-Schulleiterin an der Schule Ausserwachten, ab Schuljahr 2011/12 führte sie die Schule gemeinsam mit Mark Plüss. Steck ist seit 18 Jahren an der Schule angestellt.

Im Gemeindenewsletter vom Juli kommunizierten die Behörden erstmals, dass Rizza ihre Kündigung eingereicht hat. Damals war die Rede von einer «beruflichen Neuorientierung». Im Newsletter vom August folgte dann die Mitteilung, dass Rizza bis auf Weiteres krank geschrieben sei.

In einer Mitteilung vom 18. September schreibt die Gemeinde schliesslich: «Die Ursache dieser Entwicklung ortet die Schulbehörde in Differenzen zwischen der Schulleitung und dem Schulpräsidium hinsichtlich der Beurteilung, wo die Grenze zwischen strategischer und operativer Führung zu ziehen ist. Hier wurden unterschiedliche Standpunkte vertreten, was letztlich zur Trennung führte.»

Schulleiter gesucht

In derselben Mitteilung deklariert die Gemeinde, dass die Suche nach einer neuen Schulleitung oberste Priorität habe. Ein Ausschuss, zusammengesetzt aus Vertreter der Schulbehörde und der Lehrerschaft, habe seine Arbeit bereits aufgenommen. «Zur Überbrückung wird so rasch wie möglich eine interimistische Schulleitung eingestellt», schreibt die Gemeinde.

Die entsprechenden Verhandlungen seien auf gutem Weg, eine zeitnahe Lösung zeichne sich ab. Bis zur Einsetzung der interimistischen Schulleitung liege die operative Führung der Schule als ausserordentliche Sofortmassnahme bei Schulpräsidentin Judith Rüegg. Nur einen Tag später gibt aber diese ihren Rücktritt bekannt.

Akuter Lehrermangel in Fischenthal

Fischenthal mangelt es zurzeit nicht nur an Schulleitern- und Präsidenten: Am 13. September erhielten die Eltern einen Brief, der der Redaktion vorliegt. Darin wird mitgeteilt, dass diverse Lehrkräfte an der Sekundarstufe infolge Krankheit oder Unfall ihre Unterrichtstätigkeit zurzeit nicht wahrnehmen können.

Trotz intensiver Bemühungen sei es ihnen nicht gelungen, alle Lektionen mit Vikaren abzudecken. «Es kann also sein, dass Klassen gespettet werden oder im Einzelfall gewisse Stunden ausfallen müssen», wird geschrieben. «Spetten» bedeutet, dass im Tag- oder Stundenlohn zur Aushilfe gearbeitet wird.