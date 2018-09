Fischenthaler Schulpräsidentin geht

Nachdem sich die Ereignisse in der Fischenthaler Schule in den vergangenen Wochen überschlugen, kommt nun der Knall: «Wir, Judith Rüegg, Präsidentin der Schulpflege Fischenthal, und Petra Orlando, Vizepräsidentin der Schulpflege Fischenthal, treten mit sofortiger Wirkung von unseren Ämtern zurück», teilt Rüegg in einer Medienmitteilung vom Mittwochmittag mit. Die entsprechenden Rücktrittsgesuche haben die beiden parteilosen Behördenmitglieder am Mittwochmorgen beim Bezirksrat eingereicht.

Das seit längerem gestörte Vertrauensverhältnis innerhalb der Schulbehörde sowie die daraus resultierenden Spannungen und Meinungsdifferenzen hätten für beide eine starke Belastung dargestellt. «Dies nagt an unserer Gesundheit, sodass wir unsere Ämter leider nicht mehr ausüben können», wird in der Mitteilung weiter geschrieben.

Dass die Perspektive für eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Schulpflege nicht mehr gegeben sei, würden sie ausserordentlich bedauern. «Gerne hätten wir uns weiterhin zum Wohle unserer Schule eingesetzt. Mit unserem Ausscheiden geht die Führung der Schulbehörde an Michaela Oberholzer (parteilos), die amtierende zweite Vizepräsidentin, über», endet die Mitteilung. Für eine weitere Stellungnahme war Rüegg nicht erreichbar. Ein Interview, das die Redaktion vor der Bekanntgabe des Rücktritts mit ihr geführt hatte, zog sie vollständig zurück. Darin nahm sie Stellung zu den Konflikten in der Schule. Einen sofortigen Rücktritt zog sie noch nicht in Betracht.

«Professionell und angenehm»

«Judith Rüegg und Petra Orlando haben mir ihren Rücktritt am Dienstagabend mitgeteilt», sagt Barbara Dillier, Fischenthaler Gemeindepräsidentin (parteilos). Sie habe die beiden Rücktritte mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen. Weil die Schulbehörde aber autonom funktioniere und ihr nicht unterstellt sei, könne sie nichts zu den Meinungsdifferenzen sagen. «Da Judith Rüegg ebenfalls Teil des Gemeinderats war, habe ich auch eng mit ihr zusammengearbeitet. Ich habe sie als sehr professionell und angenehm empfunden», so Dillier.

Nun werde der Gemeinderat den Entscheid des Bezirksrats abwarten und dann ein Datum für die Neuwahl festlegen. «Mir ist es wichtig, dass bald wieder Ruhe einkehrt und die Schule Fischenthal wieder ein positives Lernumfeld hat.» Ihr sei bewusst gewesen, dass es nach dem doch eher speziellen Wahlkampf Spannungen in der Schulbehörde gegeben hat. «Der Rücktritt hat mich dennoch überrascht.»

Nach Kampfwahl und Niederlage doch zum Sieg

Bei den vergangenen Behördenwahlen kam es zur Kampfwahl ums Fischenthaler Schulpräsidium zwischen Michaela Oberholzer und Judith Rüegg. Im Vorfeld der Wahlen landeten Flyer in den Fischenthaler Haushalten auf denen die Namen von fast allen Lehrer der Gemeinde gelistet waren. Sie alle unterstützten Oberholzer.