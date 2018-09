Egger Läden kämpfen um Kunden

Wort mache den Kunden Angst, sagt die Augenoptikermeisterin Lisa Theilen. «Viele haben uns gefragt: Habt ihr dann denn überhaupt geöffnet?», so Theilen. Die Geschäfte im Zentrum Rössli in Egg haben Angst, wegen der Vollsperrung der Forchstrasse Kunden zu verlieren. «Es geht uns auch nicht darum, die Bauarbeiten an sich zu kritisieren», sagt Monika Gadola Hug, Vermieterin der Rössli-Liegenschaft.