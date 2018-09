Drama vor der Toilette

Angela Probst ist eine zierliche Dame. Sie sitzt in ihrem roten Rollstuhl und guckt auf den glitzernden Pfäffikersee. Nebenan toben Kinder auf dem Spielplatz herum. Eine leichte Brise weht vom See her und vermischt sich mit dem Kaffeeduft des Seeimbisses Pfäffikersee. Angela Probst blinzelt in die warme Septembersonne. Vor sechs Jahren hat sie ein Schicksalsschlag schwer getroffen.