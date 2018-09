Bischof straft Effretiker Theologin ab

Die katholische Theologin Monika Schmid schrieb Anfang Jahr in einer «Landbote»-Kolumne, dass Homosexualität in «unserer Kirche» offiziell «geächtet und verteufelt» werde. «Da liegt es nahe, dass Sexualität im Versteckten gelebt wird. Aber was ist das für ein Leben? Hat nicht Paulus von der Freiheit der Christenmenschen gesprochen? Und wo bleibt das grosse Wort der Liebe, auf der das Christentum gründet?»