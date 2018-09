Bäretswiler sagen Nein zu neuem Spielplatz

Der neue Naturspielplatz in Bäretswil sollte ein «Hingucker» werden und dem Bäretswiler Dorfbild ein neues Gesicht verleihen. So jedenfalls sah es der Gemeinderat. Doch nicht alle Bäretswiler waren begeistert vom 1000 Quadratmeter grossen und 200’000 Franken teuren Projekt. Bereits im Vorfeld der Gemeindeversammlung sorgte der Spielplatz für Diskussionen. Am Mittwochabend strömten dann 370 Stimmberechtigte in die Mehrzweckhalle Letten. «So ein volles Haus hatte ich noch nie während meiner Amtszeit», sagte Gemeindepräsident Teodoro Megliola (parteilos).