Baba Shrimps treten in Uster auf

Am 20. September kommt die Pop-Band Baba Shrimps ins Einkaufszentrum Uschter 77. Die drei Zürcher Musiker veröffentlichten vor etwas mehr als einem Jahr ihr zweites Album namens «Road to Rome». Auf ihrer Tour befinden sie sich denn auch auf dem Weg richtung Rom. Ihr zugegeben optimistischer Traum sei es, im Kolosseum ein Konzert zu geben, sagten sie letztes Jahr im Interview. Über 24‘000 Meilen haben sie bereits hinter sich, steht auf ihrer Webseite. Vor dem Auftritt im Kolosseum kommt allerdings noch derjenige in Uster. Der nächste Halt auf ihrem Weg ist das «Top 77», eine Lounge des Radio- und Fernsehsenders Top. Der Eintritt ist frei.

Die Künstler sind vor allem wegen ihrer Single «Hurry Hurry» bekannt, die das offizielle Lied des SRF zu den olympischen Winterspielen in Pyeongchang war. Das Trio, bestehend aus Adrian Kübler, Moritz Vontobel und Luca Burkhalter, trat ausserdem schon als Vorband für «Kings of Leon» und «Kodaline» sowie auf diversen Open-Airs und Festivals auf. (Joel Probst)

