60 Arbeitsplätze streichen und gleichzeitig expandieren

Die Givaudan kündigte letzte Woche, am Donnerstag, die Streichung von 45 bis 60 Stellen am Standort Dübendorf an. Diese Nachricht kommt für Aussenstehende etwas überraschend. Sprachen Experten bei ihrer Einschätzung der Aktie des Aromen- und Riechstoffherstellers mit Sitz in Vernier zum gleichen Zeitpunkt doch von einem «organischen Wachstum von 4 bis 5 Prozent bis ins Jahr 2020» und von guten Bedingungen für eine «weitere positiven Kursentwicklung» der Unternehmensaktie.

Ausbau in Kemptthal